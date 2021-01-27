Переводчика с японского будут судить за покушение на убийство двух девушек (ФОТО)

В Свердловской области раскрыто покушение на жизнь двух девушек, одна из которых на тот момент была несовершеннолетней. Обвинение предъявлено 25-летнему екатеринбуржцу.

Как сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, обвиняемый является переводчиком с японского языка, хорошо рисует. Зарабатывал на жизнь переводами и продажами своих картин. На учете у психиатра не состоял, в поле зрения органов не попадал. Любит холодное оружие. «Внешне обвиняемый молодой человек выглядит весьма безобидным, но не зря в народе про таких говорят: «в тихом омуте…», – отметил полковник Горелых.

Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР Александр Сапегин рассказал, что первое покушение было совершено 8 сентября 2020 года. Обвиняемый увидел на проспекте Ленина незнакомую 17-летнюю девушку, которую внезапно захотел убить. За этой девушкой он зашел в автобус и доехал до остановки в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Потом он дошел следом за ней до одного из домов по улице Соболева. Зайдя за девушкой в подъезд, молодой человек выхватил нож и несколько раз ранил ее в спину и живот и скрылся. Жизнь девушки была спасена благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Второй эпизод покушения на убийство был совершен 8 января 2021 года. Как и в первый раз, обвиняемый увидел на улице незнакомую девушку и проследовал за ней до арки, соединяющей два здания по улице Краснофлотцев и проспекту Космонавтов. Там он напал на нее и ранил ножом в голову и кисть левой руки, после чего сбежал. Вторая девушка также выжила только благодаря своевременной медицинской помощи.

Выявленные на начальном этапе расследования обоих преступлений улики позволили установить, что оба покушения совершены одним лицом, а также получить данные о его приметах и возможном месте проживания. На этой версии и сконцентрировались следователи и полицейские. 15 января 2021 года сотрудникам полиции удалось задержать подходящего по описанию гражданина, который, как выяснилось в дальнейшем, и оказался причастным к покушениям на девушек. С учетом характера и обстоятельств преступлений будет проведена судебная психиатрическая экспертиза. Обвиняемый заключен под стражу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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