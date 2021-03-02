СУ СКР: у «переводчика с японского», обвиняемого в нападении на девушек, могли быть другие жертвы (ФОТО)

Следователи СУ СКР по Свердловской области подозревают, что 25-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство двух девушек в Екатеринбурге, может быть причастен к другим подобным преступлениям.

Следствие обращается ко всем, кто что-то знает об этом, с просьбой позвонить по телефонам в Екатеринбурге: 8(343)297-71-62, 8(343)297-72-63, 8-904-548-95-00, либо обратиться в СУ СКР по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, улица Щорса, 18 (кабинет № 918-б). Конфиденциальность гарантируется.

Как уже сообщал «Новый День», в январе 2021 года в Свердловской области было раскрыто покушение на жизнь двух девушек, одна из которых на тот момент была несовершеннолетней. Обвинение предъявлено 25-летнему мужчине, который работал переводчиком с японского языка, хорошо рисовал и любил холодное оружие. Сейчас он находится под стражей.

Первое покушение было совершено 8 сентября 2020 года. Обвиняемый увидел на проспекте Ленина незнакомую 17-летнюю девушку, которую внезапно захотел убить. Он зашел вслед за ней в автобус, доехал до остановки в Верх-Исетском районе, а затем зашел в один домов по улице Соболева. Потом он выхватил нож, несколько раз ранил девушку в спину и живот и скрылся. Жертву спасли только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Второе покушение было совершено 8 января 2021 года на Уралмаше. Злоумышленник также напал на незнакомую девушку и ранил ее ножом в голову и кисть левой руки, после чего сбежал. Вторая девушка также выжила только благодаря своевременной медицинской помощи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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