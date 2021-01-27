Среди кандидатов в мэры Екатеринбурга оказался судимый

Конкурсная комиссия по избранию главы Екатеринбурга сегодня зарегистрировала 43 из 44 кандидатов, который подали документы для участия в конкурсе. По одному из претендентов будет проводиться дополнительная проверка, так как в заявлении он указал на наличие судимости, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городской думы.

Таким образом, на индивидуальные собеседования допущены 43 человека. Они будут разбиты на три группы. Соответственно, комиссия будет заслушивать презентации кандидатов в течение трех дней.

Первое заседание назначено на 1 февраля. Каждому кандидату отводится на выступление до 15 минут, затем ему предстоит ответить на вопросы членов конкурсной комиссии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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