«Реальных кандидатов всего несколько человек». Вице-спикер ЕГД о конкурсе на должность мэра Екатеринбурга

Индивидуальные собеседования с кандидатами в мэры Екатеринбурга продлятся несколько дней. В ближайшее время будет определен их график. Об этом «Новому Дню» сообщил член конкурсной комиссии, вице-спикер городской думы Виктор Тестов.

Напомним, всего на конкурс заявились 44 человека. Среди них – чиновники, бизнесмены, общественники, партийцы, есть также жители других городов. При проверке документов выяснилось, что примерно у половины участников нет обязательной справки об отсутствии судимости (срок готовности документа может составить до 30 дней, а конкурс был назначен думой 22 декабря). Конкурсная комиссия разрешила кандидатам донести недостающие справки до вечера пятницы, при этом – формально – допустила абсолютно всех до второго тура собеседований, который состоится 1 февраля.

«Я уже не первый раз работаю в конкурсной комиссии. По моей оценке, реальных кандидатов всего несколько, до десяти человек. Кто-то из участников не имеет высшего образования, кто-то вообще живет в другом городе. На что рассчитывают эти люди, непонятно. Тем не менее, комиссия пока не дает оценок, и вчера мы приняли решение заслушать всех кандидатов на собеседованиях. Даже если они не донесут необходимые документы. Затем, в решении комиссии, этот факт будет отмечен. Возможно, кому-то станет стыдно и он не придет на собеседование, а кто-то воспользуется конкурсом как возможностью для самопиара. Кто реально настроен на работу мэра, тот, я уверен, хорошо подготовился», – отметил Виктор Тестов.

По его словам, собеседования с кандидатами могут занять до трех дней. На каждого кандидата комиссия планирует потратить минимум полчаса, так как помимо презентации программы развития города участнику еще предстоит ответить на вопросы членов комиссии. «Хотя, может быть, кому-то и пяти минут будет много», – иронизирует собеседник агентства.

Он отметил, что надолго растягивать процесс собеседования нельзя, так как депутаты городской думы должны получить список рекомендованных комиссией кандидатов уже 5 февраля. Финальное голосование за нового мэра Екатеринбурга состоится 9 февраля на пленарном заседании ЕГД. Добавим, что фаворитом конкурса считается врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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