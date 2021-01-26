Все 44 кандидата в мэры Екатеринбурга были допущены на собеседование с конкурсной комиссией

Конкурсная комиссия отложила отбор кандидатов в мэры до 1 февраля – все 44 претендента при желании могут прийти на индивидуальные собеседования. Такое решение было принято по итогам закрытой части сегодняшнего заседания, передает корреспондент РИА «Новый День». Участники конкурса, у которых есть недостающие документы, могут принести их в аппарат думы до конца этой недели.

«Мы приняли решение дать возможность кандидатам до 29 января до 17:00 донести недостающие документы. Мы абсолютно демократичны и предполагаем, что все, кто захотел и пришел, должны представить свое мнение о том, как построить работу главы Екатеринбурга. Для того и нужна комиссия, чтобы послушать, оценить их и выдать рекомендации думе о каждом участнике», – сообщил председатель конкурсной комиссии Валерий Чайников.

Как ранее писал «Новый День», не все кандидаты успели собрать документы в срок. У многих не было обязательной справки об отсутствии судимости, которая обычно готовится в течение 30 дней. Например, такого документа не оказалась у секретаря районного отделения «Единой России» Александра Коткина и областного депутата Михаила Зубарева.

Согласно положению о конкурсе, на индивидуальных собеседованиях каждому участнику дается до 15 минут на выступление и ответы на вопросы. По итогам второго этапа комиссия формирует окончательный список кандидатов и выносит его на обсуждение в думу. Далее депутаты избирают нового мэра Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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