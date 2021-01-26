Конкурсная комиссия закрыла обсуждение документов кандидатов в мэры Екатеринбурга

В администрации Екатеринбурга сегодня проходит первый этап конкурса на должность главы города. Конкурсная комиссия, которую возглавил руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников, проверяет документы кандидатов. Всего было подано, напомним, 44 заявки от желающих стать мэром.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на вскрытие конвертов с документами ушло более двух часов. Эта часть работы комиссии транслировалась в прямом эфире. Однако непосредственно отбор кандидатов проходит в закрытом режиме. Члены конкурсной комиссии объяснили это необходимостью соблюдения закона о персональных данных.

Тем не менее, наконец-то стал известен полный список претендентов, пожелавших бороться за кресло градоначальника. Ранее эту информацию не раскрывали в аппарате думы. Итак, в мэрском конкурсе участвуют: советник губернатора Игорь Рубцов, помощник бизнес-омбудсмена Евгений Лоскутов, бизнесмен Андрей Бычков, правозащитник Сергей Тиунов, секретарь районной отделения «Единой России» Александр Коткин, общественник Дмитрий Калинин, активист Александр Куделькин, маркетолог Максим Яценко, предприниматель Яков Пятыгин, директор компании GazonMuzon Мария Штань, коммунист из Миасса Найим Бабаев, предприниматель Константин Абатуров, горожане Павел Шешулин, Алексей Цырульников, Александр Волков, Сергей Степченко, Михаил Коржев, Илья Филиппов, Виктор Ворожейкин, Дмитрий Любимов, Олег Комаров, Михаил Гликман, Сергей Бялков, Александр Снигирев, Михаил Лукьянов, Илья Долгих, Максим Золотарев, Наталья Козлова, Денис Радаков, Александр Шитиков, Эльмира Сандыкова, Кристина Кузнецова, Эдуард Татаринов, адвокат Ольга Полищук, журналист Юрий Шумков, предприниматель Дмитрий Ли, председатель фонда по развитию физкультуры и патриотического воспитания детей Михаил Белозеров, депутат свердловского Заксобрания Михаил Зубарев, общественник Никита Страгис, адвокат Андрей Еланцев, основательница сообщества «Парки и скверы» Анна Балтина, координатор свердловского отделения «Открытой России» Владислав Постников, глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

Отметим, что не у всех кандидатов в пакете документов были справки об отсутствии судимости, которые обязательны для участия в конкурсе. Справка обычно готовится в течение 30 дней, мэрский конкурс был назначен думой 22 декабря. Многие претенденты вместо справки дали скриншоты с портала госуслуг о подаче запроса справки МВД, в частности, так поступили депутат Михаил Зубарев и единоросс Александр Коткин. Один из кандидатов вовсе решил обойтись обычным письмом, в котором заверил комиссию об отсутствии судимости. Также некоторые претенденты вместо трудовой книжки предоставили выписки из госорганов о том, что числятся ИП или занимают руководящую должность. Многие прикладывали к документам на конкурс различные благодарственные письма. Например, у одной из участниц была благодарность за подготовку к празднику 8 Марта, у ней же в конверте, по всей видимости, случайно, был вложен листок с инструкцией, как подавать документы на конкурс.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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