Конкурсная комиссия закрыла тур собеседований с кандидатами в мэры Екатеринбурга

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга сегодня приступила к собеседованиям претендентов. Заседание проходит в закрытом режиме, такое решение члены комиссии анонсировали еще на прошлой неделе. Причиной закрытия заседания стали некие персональные данные, которые могут быть разглашены без согласия кандидатов.

Напомним, всего на конкурс подали документы 44 человека. Из них 43 кандидата были зарегистрированы, один не допущен до второго тура. Как сообщил член комиссии, глава горизбиркома Вадим Антошин, не зарегистрирован кандидатом Сергей Ворожейкин, который в документах приложил заявление о своей судимости. Позднее эта информация была подтверждена официальной справкой от МВД.

Антошин также отметил, что не все участники конкурса собрали полный пакет документов, также у многих нет требуемого для замещения должности мэра образования и трудового стажа. Тем не менее, все эти кандидаты также допущены до второго тура, а оценку им комиссия будет выставлять после собеседования.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 01.02.21

В Екатеринбурге на елкосбор принесли полторы сотни деревьев. / Уральский политолог о действиях полиции на акциях протеста: «Это цугцванг власти». / В международном терминале Кольцово заработал пункт тестирования на Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»