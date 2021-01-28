Собеседование с кандидатами в мэры Екатеринбурга планируют закрыть от прессы и жителей

Конкурсная комиссия рассматривает возможность проведения собеседования с кандидатами на должность главы Екатеринбурга в закрытом режиме, то есть без онлайн-трансляции в интернете. Окончательное решение будет принято 1 февраля, сообщил «Новому Дню» зампредседателя конкурсной комиссии, вице-спикер ЕГД Виктор Тестов.

«Да, у комиссии есть такое право. В первую очередь, это связано с необходимостью соблюдения действующего законодательства о защите персональных данных. Пока решения нет, но возможность [закрыть собеседования] существует. Задача комиссии: выявить из 44 человек, которые подали документы на конкурс, наиболее профессионально подготовленных людей и представить их депутатам. В городской думе отобранные кандидаты тоже могут выступить со своими презентациями, и это заседание обязательно будет транслироваться», – отметил собеседник агентства.

На вопрос «Нового Дня», почему мэрский конкурс, который состоялся в 2018 году, проходил открыто, несмотря на то же самое законодательство о персональных данных, Тестов ответил: «Тогда не было такого ажиотажного интереса к мероприятию. Кроме того, поменялось положение о конкурсе. Также мы должны обеспечить равные права для всех участников конкурса. При первом изучении документов мы увидели, что далеко не все участники имеют достаточный опыт и необходимое образование. К сожалению, я не уверен, что они смогут хорошо подготовить презентацию своей программы. Все-таки мы говорим о должности главы миллионного города, а не о замещении какого-нибудь заведующего складом и гаражом. Поэтому надо подходить к вопросу серьезно. На мой субъективный взгляд, некоторые кандидаты пришли на конкурс, чтобы получить свою минуту славы».

Добавим, что в 2018 года первый отсев кандидатов проходил как раз на стадии проверки документов. Виктор Тестов заявил, что в этот раз комиссия решила действовать «чуть более демократично» и дала возможность выступить всем кандидатам.

Напомним, из 44 человек, подавших документы на конкурс по избранию главы Екатеринбурга, было зарегистрировано 43 кандидата. У одного участника конкурса обнаружилась судимость.

Собеседования с кандидатами будут проводиться с 1 по 3 февраля. Финальное голосование депутатов за мэра Екатеринбурга состоится 9 февраля. Главным фаворитом конкурса считается действующий врио главы города Алексей Орлов. Также в кулуарах думы намекают, что после избрания Орлова еще один участник конкурса, глава Ленинского района Дмитрий Ноженко, может стать его первым заместителем.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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