Кандидат в мэры Екатеринбурга вышел на одиночный пикет (ФОТО)

Участник конкурса по отбору кандидатов в мэры Екатеринбурга Дмитрий Калинин сегодня утром провел одиночный пикет перед главным входом в городскую администрацию. Общественник вышел с плакатом «Орлов, выходи на дебаты», призывая действующего врио мэра встретиться с ним.

«В очередной раз призвал основного соперника на дебаты, ставленника губернатора господина Орлова. Налогоплательщики должны послушать тех, кто намеревается занять пост главы города. И в первую очередь важно вытащить на божий свет того, ради кого губернатор протащил отмену прямых выборов», – так объяснил свою акцию Калинин.

Напомним, всего на конкурс по избранию главы Екатеринбурга подали документы 44 человека. Из них 43 кандидата были зарегистрированы, у одного обнаружилась судимость. Зарегистрированные кандидаты с 1 по 3 февраля пройдут тур индивидуальных собеседований с конкурсной комиссией, где смогут презентовать свои программы развития города. Собеседования будут проходить, вероятнее всего, в закрытом формате.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.01.21

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