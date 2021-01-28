Глава Каменска-Уральского ушел в отставку сразу после предложения Куйвашева

Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков подал заявление о досрочном сложении полномочий, и городская дума в тот же день его приняла. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе администрации.

Как сообщал «Новый День», 26 января губернатор Евгений Куйвашев предложил Алексею Шмыкову перейти в областное правительство в качестве своего зама, когда срок его мэрских полномочий истечет. «В ближайшее время у Алексея Викторовича истекает срок полномочий, и он принял моё предложение о переходе в правительство области на должность моего заместителя», – написал губернатор в соцсетях.

Официально срок полномочий главы города Алексея Шмыкова истекает 18 марта – к этому дню уже должен быть избран по конкурсу новый мэр. Врио главы города назначен заместитель Шмыкова Алексей Герасимов. На прощальном брифинге Шмыков обещал, что будет часто возвращаться в Каменск-Уральский.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Каменск-Уральский. Другие новости 28.01.21

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