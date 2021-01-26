Куйвашев пригласил к себе в замы мэра Каменска-Уральского. Тот согласился

Губернатор Евгений Куйвашев предложил главе Каменска-Уральского Алексею Шмыкову перейти в областное правительство в качестве своего зама, когда срок его мэрских полномочий истечет.

Об этом губернатор сообщил на своей странице в Instagram после сегодняшнего визита в Каменск-Уральский.

Результаты визита его, судя по всему, впечатлили: «Сегодня я убедился в том, что коронавирусные ограничения и общее замедление темпов развития по многим направлениям в регионе не мешает местным властям последовательно и настойчиво реализовывать намеченные планы. Каменск-Уральский достойно проходит все испытания, – написал губернатор и добавил: «Во многом это заслуга главы городского округа Алексея Викторовича Шмыкова и его команды. В ближайшее время у Алексея Викторовича истекает срок полномочий, и он принял моё предложение о переходе в правительство области на должность моего заместителя». Несколько пользователей в комментариях уже пожалели, что у них забирают «лучшего мэра».

Как уже писал «Новый День», срок полномочий главы города Алексея Шмыкова истекает 18 марта 2021 года. Уже сформирована конкурсная комиссия, в которой будет 12 человек. Алексей Шмыков был избран по конкурсной системе в марте 2016 года. Тогда на конкурс заявилось 12 претендентов, и первый этап – проверку документов – прошли абсолютно все. Затем двое свои кандидатуры сняли. По итогам второго тура конкурсная комиссия рекомендовала думе двоих – первого заместителя главы Каменска-Уральского Сергея Гераскина и Алексея Шмыкова, который прежде был замминистра ЖКХ. Депутаты выбрали именно его.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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