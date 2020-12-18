После новогодних каникул стартует конкурс по отбору кандидатов в мэры Каменска-Уральского

Губернатор Евгений Куйвашев назначил своих представителей в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы города Каменска-Уральского.

В распоряжении говорится, что в комиссию со стороны губернатора войдут и.о. управляющего Южным управленческим округом Сергей Бовт, замдиректора департамента госслужбы, кадров и наград губернатора и правительства Татьяна Данилова, первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Вадим Дубичев, заместители руководителя аппарата губернатора и правительства Марина Обрубова и Игорь Ромшин, замдиректора департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова.

На сайте городской думы Каменска-Уральского сообщается, что срок полномочий главы города Алексея Шмыкова истекает 18 марта 2021 года. Городская дума уже сформировала свою половину конкурсной комиссии, в которой будет всего 12 человек.

Прием документов от желающих побороться за кресло мэра одного из крупнейших городов области начнется 11 января и продлится до 1 февраля. Решающее голосование депутатов назначено на 25 февраля, оно состоится в 14.00 часов в большом зале заседаний мэрии.

Как уже писал «Новый День», действующий глава Алексей Шмыков был избран по конкурсной системе в марте 2016 года. Тогда на конкурс заявилось 12 претендентов, и первый этап – проверку документов – прошли абсолютно все. Затем двое свои кандидатуры сняли. По итогам второго тура конкурсная комиссия рекомендовала думе двоих – первого заместителя главы Каменска-Уральского Сергея Гераскина и заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексея Шмыкова. Депутаты выбрали второго.

Каменск-Уральский, Евгения Вирачева

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