Новый глава в Железнодорожном районе появится только после избрания мэра

Временно руководить администрацией Железнодорожного района Екатеринбурга будет Лилия Белоблоцкая – заместитель бывшего префекта Андрея Курочкина.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, новый глава администрации будет официально назначен после завершения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга.

Напомним, сегодня стало известно, что Андрей Курочкин уволился «по собственному желанию». Неофициально причиной называют состояние улиц в Железнодорожном районе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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