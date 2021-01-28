Железнодорожный район Екатеринбурга остался без главы

Глава Железнодорожного района Андрей Курочкин ушел в отставку со своего поста.
Как заявили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, Курочкин ушел по собственному желанию.
Между тем, по неофициальной информации, настоящей причиной стала некачественная уборка улиц. 26 января и.о. главы города Алексей Орлов пожаловался в инстаграме: «Любой мой выезд сейчас превращается в объезд и проверку качества уборки территории».
Как уже сообщал «Новый День», с начала рабочего года Екатеринбург стоит в пробках из-за неубранного снега, в том числе по выходным.
А недавно постоянный читатель «Нового Дня» написал колонку, почему Екатеринбургу так не везет с уборкой улиц.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 28.01.21
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