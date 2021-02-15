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Понедельник, 15 февраля 2021, 10:45 мск

Новости Екатеринбург

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Чкаловский район Екатеринбурга остался без главы администрации

Глава администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин покинул свою должность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, чиновник уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Его обязанности пока исполняет заместитель, Евгений Шипицын.

Напомним, 26 января ушел в отставку глава Железнодорожного района Андрей Курочкин. В пресс-службе мэрии сообщили, что Курочкин уволился по собственному желанию.Между тем, по неофициальной информации, настоящей причиной стала некачественная уборка улиц.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.02.21

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