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Вторник, 9 марта 2021, 10:45 мск

Новости Екатеринбург

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Назначен новый глава Чкаловского района Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил на должность главы администрации Чкаловского района Евгения Шипицына.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Евгений Шипицын родился в 1962 году. Окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище имени Л.И. Брежнева по специальности «Военно-политическая», в 1996 году – Уральский государственный университет имени А.М. Горького по специальности «Социология». С 1980 по 2011 годы служил в Вооруженных силах РФ. В феврале 2011 года был назначен на должность замглавы Чкаловского района по социальным вопросам.

Напомним, прежний глава администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин покинул свою должность в середине февраля. Чиновник уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

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