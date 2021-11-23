Главу Железнодорожного района Екатеринбурга уволили из-за квартиры сомнительного происхождения

Бывший глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин был уволен из-за того, что купил квартиру за 15,2 миллиона рублей и не смог объяснить, на какие доходы.

Как рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, квартира была куплена в 2015 году, когда Курочкин работал в администрации района. Сведения о расходах он не предоставил, а квартира оказалась дороже, чем совокупный доход его и его супруги за предыдущие три года. Законность доходов он подтвердить не смог. «Прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга, а также направила в суд иск о взыскании в доход государства денежной суммы, эквивалентной стоимости приобретенного на неподтвержденные доходы жилья. После внесения представления прокуратуры трудовой договор с главой района был прекращен по соглашению сторон», – прокомментировали в надзорном ведомстве. В судебном порядке с бывшего чиновника и его жены взыскали 7,4 миллиона рублей.

Курочкин ушел с поста главы района в январе этого года, официально – по собственному желанию. Неофициально называлась другая причина – якобы недовольство главы города тем, как идет уборка снега в районе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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