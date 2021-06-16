Главой Железнодорожного района Екатеринбурга стал топ-менеджер Росжелдора

Подписано распоряжение о назначении нового главы администрации Железнодорожного района Екатеринбурга. Им стал Виталий Першин, который раньше руководил Уральским территориальным управлением федерального агентства железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Несколько месяцев обязанности главы района исполняла Лилия Белоболоцкая, после того как бывший руководитель Андрей Курочкин ушел в отставку. Официально это было решение «по собственному желанию», но ходили слухи, что его увольнение может быть связано с некачественной уборкой улиц зимой.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

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