На Челябинском тракте восстановят пешеходный мост, который снес КамАЗ

На 193 километре трассы М-5 «Урал» восстановят надземный пешеходный переход, который осенью снес КамАЗ. Как сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора», монтаж запланирован на начало следующей недели, на время работ движение на подъезде к Екатеринбургу будет ограничено, но не более чем на полчаса. Пока точная дата и время монтажа не сообщается, это станет известно позднее. Деньги на восстановление моста выделит компания, техника которой нанесла ущерб федеральной трассе – «Трест Уралтрансспецстрой».

Напомним, 29 сентября 2020 года КамАЗ с открытым кузовом снес пешеходный мост, водитель погиб. Мост не был закреплен на опорах, главный инженер «Уралуправтодора» Евгений Куркин объяснил, что крепить пролет к опоре на Урале нельзя из-за резких колебаний температур.

Рухнувший мост

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 29.01.21

Полпред Якушев встретился с новым заместителем генпрокурора по УрФО Сергеем Зайцевым (ФОТО). / В Свердловской области число умерших от Covid-19 превысило 2 тысячи. / Диафильмы, ретроспектива Ларса Фон Триера и застольные игры XIX века – Weekend (18+). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»