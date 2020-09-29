На трассе Екатеринбург – Челябинск обрушился пешеходный мост (ФОТО)

Серьезная авария произошла сегодня вечером на 193 километре трассы Челябинск – Екатеринбург. Там произошло обрушение пешеходного моста. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского областного управления ГИБДД, в настоящий момент информация уточняется, по предварительным данным, у грузового автомобиля поднялся кузов, зацепил мост, и тот обрушился. «На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС, выясняется информация о пострадавших в результате ДТП», – сказали агентству в Госавтоинспекции.

По некоторым данным, есть погибший. Водители сообщают о том, что в районе аварии на ЕКАДе начались дорожные заторы. В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что водитель большегруза – автомобиля КамАЗ –скончался. «В момент обрушения пешеходов на мосту не было. В настоящее время данный участок дороги оцеплен сотрудниками ГИБДД, автомобили направляются в объезд. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, будет установлена причина обрушения моста, в том числе, по результатам технического обследования. Будет установлено, когда проводился ремонт или обследование моста на предмет устойчивости его конструкции. Также будут запрошены документы о техническом состоянии автомобиля, будет установлено, проходил ли он техосмотр перед выходом в рейс», – сказали в надзорном ведомстве.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Екатеринбурга

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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