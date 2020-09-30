Рухнувший на Челябинском тракте пешеходный мост восстановят

«Уралуправтодор» планирует восстановить пешеходный переход, который накануне снес КамАЗ. Как сообщили в пресс-службе компании, специалисты предварительную оценили масштаб разрушений: повреждено не только пролетное строение, но и барьерное ограждение, бортовой камень, покрытие проезжей части.

Тем не менее, конструкцию будут восстанавливать, готовятся материалы для выделения финансирования. Участок дороги приведут в норму в ближайшие дни. Проезд по дороге открыт, направление в сторону Екатеринбурга расчистили к 21:45, в обратную сторону – около полуночи.

Как сообщал «Новый День», накануне КамАЗ снес пешеходный мост на Челябинском тракте. Водитель въехал под конструкцию с поднятым кузовом, мужчина погиб. Других жертв нет, на мосту в это время пешеходов не было.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.20

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