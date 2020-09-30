Рухнувший пешеходный мост не был закреплен на опорах: эксперт объяснил, почему (ФОТО, ВИДЕО)

«Уралуправтодор» ищет деньги, чтобы восстановить пешеходный переход на Челябинском тракте, который накануне снес КамАЗ. Сегодня пролет находится на разделительной полосе, в целом он сохранился, но погнулся. При этом видно, что на опорах пролет держался под собственным весом, он не был приварен или закреплен болтами. В «Уралуправтодоре» отметили, что «схема установки и закрепления пролетного строения на опорных частях пешеходного перехода типовая и выполнена в соответствии с требованиями».

Рухнувший мост не был закреплен

Как объяснил «Новому Дню» главный инженер компании Евгений Куркин, крепить пролет к опоре на Урале нельзя из-за резких колебаний температур. «В нашей температурной зоне колебания температуры, разница температур между самым холодным днем и самым теплым – больше 60 градусов. За счет этого у железобетонных конструкций, и тем более металлических конструкций, происходят большие температурные перемещения. Если закрепить жестко с одной и с другой стороны опоры, тогда пролетное строение будет ограничено в возможности температурного расширения и перемещения. Такая конструкция работать не будет, эта сварка, крепление, все равно будет срезано, сорвано под силой температурных перемещений. Для этого специально используется резиновые опорные части, на которых и стоял наш пешеходный переход. И резиновые опорные части применяются не только для пешеходных переходов, но и для железобетонных автомобильных мостов, путепроводов», – прокомментировал эксперт.

По его словам, есть и вторая причина, почему мосты не прикрепляют к опорам, – если так сделать, то при аналогичном вчерашнему ДТП разрушения могут быть значительнее. «При таком ударе пролет теряет устойчивость и начинает складываться пополам, и он бы не просто слетел с опор, он бы тогда опоры потянул за собой, и неизвестно, какие были бы последствия», – добавил Куркин. Предотвратить падение пролета, утяжелив его, тоже невозможно – 10 лет назад в Екатеринбурге грузовик снес железобетонный мост, который был гораздо тяжелее. Но и в целом, такие пролеты не проверяют на боковые удары, нет никакой методики расчета, и ее невозможно придумать, потому что в мост может влететь как КамАЗ с поднятым пустым кузовом, так и груженый грузовик. Для предотвращения ДТП установлены предупреждающие знаки.

Дорожники ищут варианты, как сделать мосты более безопасными. В ряде европейских стран ставят габаритные ворота – у нас их делают, если сооружение ниже установленного СНИПом (здесь было выше на полметра), но в качестве теста перед «мостами глупости» их не ставят. Габаритные ворота представляют собой закрепленную на высоте трубу, и задранный кузов КамАЗа может не только об нее удариться, но и сорвать, и тогда труба может упасть на соседние машины, которые не нарушали ПДД, а просто оказались рядом.

Возможно, от подобного рода происшествий спасут электронные габаритные ворота, по стечению обстоятельств «Уралуправтодор» как раз сегодня ставит их в качестве эксперимента на 13-м км автомобильной дороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Электронную рамку ставят за 250-300 метров до пешеходного моста, если под рамкой проезжает негабарит, то высвечивается электронное табло с предупреждением, мигают светодиодные лампочки, через громкоговоритель раздается предупреждение о необходимости срочной остановки. «В теории мы предполагаем, что все это должно привлечь внимание водителя, и он должен остановится за 250-300 метров. Но водитель, который работает на КамАЗе третьи сутки, он уже не слышит и не видит, едет в состоянии сна. В этом случае не факт, что и такие меры помогут предотвратить удар КамАЗа в пролетное строение», – заключил Евгений Куркин.

Как сообщал «Новый День», накануне КамАЗ снес пешеходный мост на Челябинском тракте. Водитель въехал под конструкцию с поднятым кузовом, мужчина погиб. Других жертв нет, на мосту в это время пешеходов не было.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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