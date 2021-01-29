Администрация Екатеринбурга готовится к шествию сторонников Навального: почистят снег и уберут урны с маршрута (ДОКУМЕНТ)

Оппозиционер Виктор Бармин опубликовал на своей странице в фейсбуке план подготовки администрации Екатеринбурга к шествию сторонников Алексея Навального 31 января (акция не была согласована организаторами, а следовательно, является незаконной). В документе в частности говорится об уборке территории по маршруту следования колонны из парка XXII Партсъезда до площади Труда, перекрытии подземного перехода на Плотинке и возможного ограничения движения транспорта в случае выхода людей на проезжую часть. Помимо этого есть такие пункты, как «запретить доступ в здание администрации представителей СМИ», «уборка прилегающей территории администрации от урн», «снижение трафика общественного транспорта с 10:00 до 15:00».

Виктор Бармин сообщил «Новому Дню», что план мероприятий ему прислали подписчики в личной переписке в фейсбуке. «Я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что это настоящий документ. Но в целом план действий чиновников довольно разумный, а фамилии ответственных лиц совпадают. Я предполагаю, судя по этому документу, на начальном этапе шествия никого задерживать не будут. Потому что будут расчищать снег на территории всего маршрута», – отметил Бармин.

«Новый День» направил запрос в администрацию Екатеринбурга по поводу подлинности опубликованного в соцсетях документа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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