В мэрии Екатеринбурга назвали «план подготовки» к шествию оппозиционеров фейком

В пресс-службе администрации Екатеринбурга опровергли информацию о подготовке к несанкционированной акции сторонников Навального. «Документы, создаваемые в администрации города публикуются на фирменных бланках. Данный документ фейк», – сообщили там.

Ранее сторонники Алексея Навального опубликовали в соцсетях «план мероприятий» мэрии к несогласованному шествию, запланированному на 31 января. В документе в частности говорится об уборке территории по маршруту следования колонны оппозиционеров.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.01.21

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