Ельцину – 90. В Екатеринбурге к памятнику возложили цветы и открыли выставку неформальных фотографий (ФОТО)

Сегодня первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. В честь этого утром к памятнику Ельцина в Екатеринбурге возложили цветы. Были замечены представители власти, общественники и обычные граждане. А вечером для всех желающих пройдет несколько мероприятий в Ельцин-центре.

Как передает корреспондент «Нового Дня», возложение цветов состоялось сегодня в 10 часов утра. Был губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который, правда, быстро уехал, а также врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов, бывший мэр и ныне член Совфеда РФ Аркадий Чернецкий, председатель заксобрания Людмила Бабушкина, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и другие. Свои букеты принесли представители общественных организаций и рядовые горожане, которые решили почтить память Бориса Ельцина.

Сегодня же в Ельцин-центре открывается выставка редких фотографий первого президента РФ «Борис Ельцин. В галстуке и без». Многие кадры будут выставляться впервые – их для экспозиции предоставила семья президента и архив Ельцин-центра. Посетители смогут увидеть Ельцина на рыбалке, в родительском доме, в рабочем кабинете. Часть фотографий, кстати, сделана самим Ельциным.

«На этой выставке снимки, сделанные в рабочей обстановке, соседствуют с неформальными фотографиями, снятыми примерно в одно и то же время. Этот принцип, который лёг в основу экспозиции, помогает сравнить Ельцина «в галстуке и без» в разные моменты его жизни. Сравнить и понять, каким политиком и каким человеком был первый российский президент», – рассказали в Ельцин-центре.

Выставка будет работать в фойе кино-конференц-зала, вход свободный.

Кроме того, сегодня, 1 февраля в честь Дня рождения Ельцина бесплатным будет вход в музей и арт-галерею Ельцин-центра. В 15:00 и 19:00 будут организованы сборные экскурсии по музею, но нужна предварительная регистрация. В 16:00 пройдет фестиваль квестов-путеводителей «Квест-фест». В 20:30 в музее Бориса Ельцина покажут интерактивный мультимедийный спектакль «Зачем я это помню?», посвященный эпохе девяностых.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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