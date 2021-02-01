Обливали краской и жгли: как уральцы 10 лет обходились с памятником Ельцину (ФОТО)

Сегодня первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. Как известно, отношение к данной исторической фигуре в современном российском обществе до сих пор весьма неоднозначно – старшее поколение небезосновательно упрекает Ельцина в том, что страна пережила нелегкие времена с его приходом к власти. Молодое же поколение, которое не помнит «лихих 90-х», склонно романтизировать то время, воспевая его дух свободы, в том числе посещая мероприятия в мемориальном Ельцин-центре, возведенном в Екатеринбурге, откуда началась политическая карьера первого президента РФ.

Как неоднозначно отношение к самому Ельцину, так же сложно в Екатеринбурге приживался и памятник первому президенту. Поставленная рядом с Ельцин-центром стела неоднократно подвергалась нападениям.

Например, в ночь с 23 на 24 августа 2012 монумент был облит чернильного цвета жидкостью практически сверху донизу. Отмыть мягкий мрамор было довольно сложно.

Как рассказал «Новому Дню» один из политических активистов тех дней, чтобы облить монумент, провели целую спецоперацию. Чтоб все получилось максимально эффектно, была нужна лестница, и ее искали до утра. «Виновного в обливании монумента искали, затем вроде бы нашли, затем вроде бы оказался не он», – рассказал «Новому Дню» бывший активист, пожелавший сохранить свое имя в тайне. Чтоб найти исполнителя диверсионного акта, вспоминает активист, проверяли даже работников типографий – из-за специфического состава краски.

Чтобы более не допустить осквернения памятника, к нему был приставлен круглосуточный пост полиции. Но это не уберегло мраморного Ельцина от следующего нападения: к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября 2017 года, памятник облили бензином и подожгли. Полиция активно искала исполнителя акта вандализма и спустя непродолжительное время нашла – за поджог был задержан нацбол Игорь Щука.

С тех пор никаких особенных происшествий с памятником Ельцину в Екатеринбурге не случалось.

Как сообщал «Новый День», монумент был установлен 1 февраля 2011 года. Сегодня для охраны общественного порядка перед приездом вип-гостей на церемонию возложения венков у памятника дежурили секьюрити. Кроме уральских политиков во главе с губернатором Куйвашевым гостей в день рождения первого президента РФ желающих возложить цветы было немного.

Однако в дни заключения браков монумент регулярно посещают молодожены – данное место уже вписалось в маршрут свадебных кортежей как удобное для фотографирования и распития алкогольных напитков, которые, как вспоминают соратники, очень уважал и сам Ельцин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.02.21

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