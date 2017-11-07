В годовщину Октябрьского переворота в Екатеринбурге подожгли памятник Ельцину

В Екатеринбурге неизвестные 7 ноября облили бензином памятник первому президенту России Борису Ельцину и подожгли его. Эту информацию РИА «Новый День» сегодня подтвердили в пресс-службе «Ельцин-центра», где уточнили, что сильного возгорания не последовало. Сейчас со стелой все в порядке – более подробная информация и сумма ущерба будет озвучена позже.

В пресс-службах городской и областной полиции пообещали прокомментировать инцидент в ближайшее время. По предварительным данным, злоумышленник уже задержан. «За поджог памятника Ельцину задержан нацбол Игорь Щука. Против него собираются применить 214-ю ст. УК РФ «Вандализм», – написал в twitter сопредседатель партии «Другая Россиия» Александр Аверин (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Памятник Борису Ельцину, выполненный из мрамора, был установлен в Екатеринбурге 1 февраля 2011 года. В сентябре 2011 года стела пожелтела, стал отчетливо виден состав, которым скрепили ее части. В октябре того же года на памятнике появились трещины, которые пришлось устранять реставраторам. В 2012 году неизвестные залили памятник краской сверху донизу. По делу об осквернении памятника Ельцину тогда допрашивали бывших нацболов, но найти виновного так и не удалось.

По информации «Медузы», Игорь Щука – уроженец Белоруссии, состоявший в Национал-большевистской партии, которая была признана экстремистской организацией и запрещена в России в 2007 году. Преемницей НБП стала «Другая Россия». В 2009 году Щука был приговорен к 10 месяцам лишения свободы за участие в деятельности экстремистской организации и оскорбление представителя власти. Поводом для уголовного дела стали листовки с оскорбительными высказываниями в адрес Дмитрия Медведева и Владимира Путина. После оглашения приговора Щука был освобожден в зале суда, так как отбыл срок, находясь в СИЗО. Щука принимал участие в боевых действиях в Донбассе, о чем он сообщил в 2014 году в интервью «Дождю». Белорусские правоохранительные органы, по словам Щуки, завели на него уголовное дело из-за участия в боях в Донбассе. Представители Следственного комитета и КГБ Белоруссии информацию о возбуждении уголовного дела отрицали.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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