Памятник Ельцину пытались поджечь коктейлем Молотова – подробности ЧП (ФОТО)

Свердловская полиция дала официальный комментарий насчет нападения на памятник первому президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге. Стелу пытались поджечь коктейлем Молотова, однако сделать это вандалу не удалось.

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел сегодня в шестом часу утра. Возле памятника был замечен молодой человек с бутылкой в руках (судя по всему, это был заранее подготовленный коктейль Молотова – прим. ред.). При попытке поджечь стелу злоумышленник был задержан нарядом полиции вместе с представителями ЧОПа.

«Им оказался мужчина 1986 года рождения, прибывший в столицу Среднего Урала из другого региона. Сыщики уголовного розыска установили, что гражданин нигде не работает, с его слов, ранее судим по «экстремистской» статье 282 и статье 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ. Гражданина доставили для разбирательства в райотдел, где сейчас идет допрос в присутствии адвоката. Выясняется мотив противоправного поступка, круг связей», – говорит Горелых.

По его словам, с места происшествия следственно-оперативная группа полиции изъяла ряд вещественных доказательств, в том числе фрагменты осколков разбившейся бутылки, в которой находилось воспламеняющееся вещество. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Подозреваемый содержится под стражей. «Более подробные и точные обстоятельства ЧП сыщики устанавливают», – заключает собеседник агентства.

Ранее сопредседатель партии «Другая Россиия» Александр Аверин уточнял, что задержан нацбол Игорь Щука.

Памятник Борису Ельцину, выполненный из мрамора, был установлен в Екатеринбурге 1 февраля 2011 года. На торжественное мероприятие приезжал Дмитрий Медведев. В сентябре 2011 года стела пожелтела, стал отчетливо виден состав, которым скрепили ее части. В октябре того же года на памятнике появились трещины, которые пришлось устранять реставраторам. В 2012 году неизвестные залили памятник краской сверху донизу. По делу об осквернении памятника Ельцину тогда допрашивали бывших нацболов, но найти виновного так и не удалось.

Екатеринбург, Служба новостей РИА «Новый День»

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