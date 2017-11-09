Суд отпустил на свободу нацбола, который пытался поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения национал-большевику Игорю Щуке, который пытался поджечь коктейлем Молотова памятник первому президенту России Борису Ельцину. Решение вынесла судья Екатерина Шапоняк, которая рассматривала ранее дело блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд отказался удовлетворять ходатайство следствия и отправил нацбола под подписку о невыезде. Об этом нашему агентству сообщили сегодня в канцелярии суда.

Что интересно, решение по мере пресечения выносилось вчера вечером. Однако правоохранители тут же доставили Щуку обратно в отдел полиции №9. Сопредседатель партии «Другая Россия» Александр Аверин предположил, что полицейские решили сделать все, чтобы не отпустить Щуку на свободу. «Он находится в 9 отделе полиции Екатеринбурга. Полиция отказывается его выпускать и срочно сооружает для этого административку. Полагаю, они будут обжаловать решение суда об отказе в аресте в СИЗО», – сообщил Аверин нашему агентству.

Попытка нападения на памятник Ельцину произошла в годовщину Октябрьской революции – рано утром 7 ноября. Возле стелы был замечен молодой человек с бутылкой в руках (судя по всему, это был заранее подготовленный коктейль Молотова – прим. ред.). При попытке поджечь монумент злоумышленника задержали. «Им оказался молодой человек 1986 года рождения, прибывший в столицу Среднего Урала из другого региона. Сыщики уголовного розыска установили, что гражданин нигде не работает, с его слов, ранее судим по «экстремистской» статье 282 и статье 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ», – сообщали ранее в пресс-службе областного полицейского главка.

С места происшествия изъяли фрагменты осколков разбившейся бутылки, в которой находилось воспламеняющееся вещество. Согласно последним данным, преступник неудачно поджег коктейль Молотова и едва не загорелся сам, огнем оказалась охвачена его сумка. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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