Нацбола, пытавшегося поджечь коктейлем Молотова памятник Ельцину, депортируют из России

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга согласился с позицией следствия и признал национал-большевика Игоря Щуку, который пытался поджечь коктейлем Молотова памятник первому президенту России Борису Ельцину, виновным по части 1.1. статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение режима пребывания на территории России»). В связи с этим он будет принудительно депортирован из России к себе на родину – в Белоруссию. Об этом РИА «Новый День» сообщили сегодня в канцелярии судебной инстанции.

По информации ГУ МВД РФ по Свердловской области, в настоящее время нацбол доставлен в центр временного содержания иностранных граждан, где будет ждать судебного разбирательства по уголовному делу. Игорю Щуке, напомним, вменяется часть 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).

Попытка нападения на памятник Ельцину произошла в годовщину Октябрьской революции – рано утром 7 ноября. Возле стелы был замечен молодой человек с бутылкой в руках (судя по всему, это был заранее подготовленный коктейль Молотова – прим. ред.). При попытке поджечь монумент злоумышленника задержали. «Им оказался молодой человек 1986 года рождения, прибывший в столицу Среднего Урала из другого региона. Сыщики уголовного розыска установили, что гражданин нигде не работает, с его слов, ранее судим по «экстремистской» статье 282 и статье 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ», – сообщали ранее в пресс-службе областного полицейского главка.

С места происшествия изъяли фрагменты осколков разбившейся бутылки, в которой находилось воспламеняющееся вещество. Согласно последним данным, преступник неудачно поджег коктейль Молотова и едва не загорелся сам, огнем оказалась охвачена его сумка.

После задержания полицейские вышли в суд с ходатайством об аресте вандала, однако служители Фемиды отпустили его под подписку о невыезде. После этого против Щуки возбудили дело об административном правонарушении за незаконное пребывание в России с лета 2015 года.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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