Против «поджигателя» памятника Ельцину возбудили еще одно дело. Его готовятся повторно везти в суд

Полиция Екатеринбурга возбудила еще одно дело в отношении национал-большевика Игоря Щуки, который пытался поджечь коктейлем Молотова памятник первому президенту России Борису Ельцину. Процессуальное решение принято по части 1.1. статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение режима пребывания на территории России»).

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый оказался нелегалом, который с лета 2015 года незаконно находится на территории России. Откуда приехал нацбол, не уточняется.

«То, что суд не арестовал подозреваемого в совершении попытки поджога памятника Ельцину, вовсе не означает, что гражданин, который был задержан, не понесет наказания. Помимо того, что против него возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта вандализма, заведено и административное делопроизводство по статье 18.8 часть 1.1 КоАП РФ. Дело в том, что он с июля 2015 года на территории нашей страны находится нелегально. Поэтому он по-прежнему содержится под стражей, а сегодня сотрудники полиции территориального отдела внутренних дел вновь доставят его в суд для повторного рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения. Информация некоторых порталов о том, что его арестовали, не соответствует действительности. На данный момент он содержится под стражей в территориальном ОВД», – отметил Горелых.

Напомним, накануне вечером Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отпустил Щуку под подписку о невыезде. Правоохранители тут же доставили нацбола обратно в отдел полиции №9. Сопредседатель партии «Другая Россия» Александр Аверин предположил, что полицейские решили сделать все, чтобы не отпустить Щуку на свободу. «Он находится в 9 отделе полиции Екатеринбурга. Полиция отказывается его выпускать и срочно сооружает для этого административку. Полагаю, они будут обжаловать решение суда об отказе в аресте в СИЗО», – сообщал Аверин ранее нашему агентству и, судя по всему, его прогноз оправдался.

Попытка нападения на памятник Ельцину произошла в годовщину Октябрьской революции – рано утром 7 ноября. Возле стелы был замечен молодой человек с бутылкой в руках (судя по всему, это был заранее подготовленный коктейль Молотова – прим. ред.). При попытке поджечь монумент злоумышленника задержали. «Им оказался молодой человек 1986 года рождения, прибывший в столицу Среднего Урала из другого региона. Сыщики уголовного розыска установили, что гражданин нигде не работает, с его слов, ранее судим по «экстремистской» статье 282 и статье 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ», – сообщали ранее в пресс-службе областного полицейского главка.

С места происшествия изъяли фрагменты осколков разбившейся бутылки, в которой находилось воспламеняющееся вещество. Согласно последним данным, преступник неудачно поджег коктейль Молотова и едва не загорелся сам, огнем оказалась охвачена его сумка. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 09.11.17

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