Нацбола, пытавшегося поджечь памятник Ельцину, приговорили к году исправительных работ

Нацбола, который в год 100-летия революции поджег памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге, приговорили к году исправительных работ за вандализм. Об этом сообщили в паблике незарегистрированной организации «Другая Россия», членом которой Игорь Щука является.

Напомним, попытка нападения на памятник Ельцину произошла в годовщину Октябрьской революции – рано утром 7 ноября 2017 года. Возле стелы был замечен молодой человек с бутылкой в руках (судя по всему, это был заранее подготовленный коктейль Молотова). При попытке поджечь монумент злоумышленника задержали. «Им оказался молодой человек 1986 года рождения, прибывший в столицу Среднего Урала из другого региона. Сыщики уголовного розыска установили, что гражданин нигде не работает, с его слов, ранее судим по «экстремистской» статье 282 и статье 319 «Оскорбление представителя власти» УК РФ», – сообщали ранее в пресс-службе областного полицейского главка.

С места происшествия изъяли фрагменты осколков разбившейся бутылки, в которой находилось воспламеняющееся вещество. Согласно последним данным, преступник неудачно поджег коктейль Молотова и едва не загорелся сам, вспыхнула его сумка. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм».

После задержания полицейские вышли в суд с ходатайством об аресте вандала, однако служители Фемиды отпустили его под подписку о невыезде. После этого против Щуки возбудили дело об административном правонарушении за незаконное пребывание в России с лета 2015 года.

Щука является членом партии «Другая Россия», созданной писателем Эдуардом Лимоновым. Ранее им же была создана Национал-большевистская партия, которая в настоящее время запрещена на территории России.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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