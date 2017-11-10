У нацбола, депортируемого после попытки поджечь памятник Ельцину, нашлись жена и гражданство РФ

Представители партии «Другая Россия» удивлены решением екатеринбургского суда о принудительной депортации из России национал-большевика Игоря Щуки, который пытался поджечь коктейлем Молотова памятник первому президенту России Борису Ельцину. В организации заявляют, что у молодого человека имеется российского гражданство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал Щуку виновным по части 1.1. статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение режима пребывания на территории России») и постановил депортировать его на родину – в Белоруссию. Между тем, по информации партии «Другая Россия», Игорь официально зарегистрирован в Зюзинском районе Москвы и давно состоит в браке с гражданкой РФ. «Соответственно все заявления полиции Екатеринбурга о злостном нелегале, шатающем режим с 2015 года, – ложь и провокация с целью продержать его как можно дольше под стражей. Силовики озлобились, что районный суд не санкционировал его арест как меру пресечения, – сообщили нашему агентству в организации. – Игорь не смог представить документы, подтверждающие регистрацию – ну не ходят нацболы на акции с документами – а полиция утверждает, что не может его «пробить». Притом, что до этого районный судья не усомнился в наличии у Щуки регистрации на территории РФ (когда его отпустили под подписку о невыезде – прим. ред.). То есть без бумажки ты грязь из-под ногтей, а Большой брат, когда ему надо, становится слеп и забывчив».

По информации ГУ МВД РФ по Свердловской области, в настоящее время нацбол содержится в центре временного содержания иностранных граждан, где будет ждать судебного разбирательства по уголовному делу. Игорю Щуке, напомним, вменяется часть 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).

Попытка нападения на памятник Ельцину произошла в годовщину Октябрьской революции – рано утром 7 ноября. Возле стелы был замечен молодой человек с бутылкой в руках (судя по всему, это был заранее подготовленный коктейль Молотова – прим. ред.). При попытке поджечь монумент злоумышленника задержали. «Им оказался молодой человек 1986 года рождения, прибывший в столицу Среднего Урала из другого региона. Сыщики уголовного розыска установили, что гражданин нигде не работает, с его слов, ранее судим по «экстремистской» статье 282 и статье 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ», – сообщали ранее в пресс-службе областного полицейского главка.

С места происшествия изъяли фрагменты осколков разбившейся бутылки, в которой находилось воспламеняющееся вещество. Согласно последним данным, преступник неудачно поджег коктейль Молотова и едва не загорелся сам, огнем оказалась охвачена его сумка.

После задержания полицейские вышли в суд с ходатайством об аресте вандала, однако служители Фемиды отпустили его под подписку о невыезде. После этого против Щуки возбудили дело об административном правонарушении за незаконное пребывание в России с лета 2015 года.

Щука является членом партии «Другая Россия», созданной писателем Эдуардом Лимоновым. Ранее им же была создана «Национал-большевистская партия», которая в настоящее время запрещена на территории России.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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