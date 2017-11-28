Суд отменил решение о высылке нацбола, пытавшегося поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге

Свердловский областной суд отменил решение о принудительном выдворении из России национал-большевика Игоря Щуки, который пытался поджечь коктейлем Молотова памятник первому президенту России Борису Ельцину. Об этом на своей странице в соцсети сообщил единомышленник юноши, уральский журналист Ростислав Журавлев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активист при помощи супруги предоставил суду документы о временной регистрации в Москве. Тем самым Щука оспорил раннее решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, который признал Щуку виновным по части 1.1. статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение режима пребывания на территории России») и постановил депортировать его на родину – в Белоруссию. По словам активистки Ольги Шалиной, после вердикта облсуда Щуку освободили из Центра временного содержания иностранных граждан, но сразу задержали снова. В полиции с него взяли обязательство о явке и отпустили. Сейчас Щука планирует выехать в Москву, где он обязан находиться по месту регистрации.

Попытка нападения на памятник Ельцину произошла в годовщину Октябрьской революции – рано утром 7 ноября. Возле стелы был замечен молодой человек с бутылкой в руках (судя по всему, это был заранее подготовленный коктейль Молотова – прим. ред.). При попытке поджечь монумент злоумышленника задержали. «Им оказался молодой человек 1986 года рождения, прибывший в столицу Среднего Урала из другого региона. Сыщики уголовного розыска установили, что гражданин нигде не работает, с его слов, ранее судим по «экстремистской» статье 282 и статье 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ», – сообщали ранее в пресс-службе областного полицейского главка.

С места происшествия изъяли фрагменты осколков разбившейся бутылки, в которой находилось воспламеняющееся вещество. Согласно последним данным, преступник неудачно поджег коктейль Молотова и едва не загорелся сам, огнем оказалась охвачена его сумка. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).

После задержания полицейские вышли в суд с ходатайством об аресте вандала, однако служители Фемиды отпустили его под подписку о невыезде. После этого против Щуки возбудили дело об административном правонарушении за незаконное пребывание в России с лета 2015 года.

Щука является членом партии «Другая Россия», созданной писателем Эдуардом Лимоновым. Ранее им же была создана «Национал-большевистская партия», которая в настоящее время запрещена на территории России.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 28.11.17

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