В Камышлове дети запинали 9-летнего мальчика за то, что он не пустил их на горку

В Камышлове 10-летние дети избили 9-летнего мальчика за то, что он не пустил их скатиться с горки первыми. По словам очевидцев, ребенка обступили кругом и пинали. Пострадавшего доставили в больницу. Возбуждено административное делопроизводство по статье «Побои».

Происшествие обсуждают в группах города Камышлова в соцсетях. По словам очевидцев, 9-летний мальчик пошел кататься на большую горку в районе Стройматериалы. Но потом подошла толпа детей более старшего возраста и набросилась на ребенка. «Повалили с ног, окружили, и три человека начали его пинать», – пишут очевидцы. Детей разняли прохожие, которые помогли 9-летнему мальчику добраться до дома, потому что сам он идти не мог. Оттуда ребенка на скорой увезли в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области корреспонденту «Нового Дня» подтвердили, что такой случай в Камышлове действительно был. «Такой конфликт между подростками произошел в Камышлове. Это случилось на горке в центре города. Именно там произошло столкновение между парнями. Как пояснил позднее при опросе сотрудникам полиции потерпевший, ребята не поделили горку – кто первый с нее съедет. Это и послужило причиной для драки, – прокомментировал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых. – Представители МВД узнали о случившемся от врачей хирургического отделения местной больницы. Основные драчуны сыщиками уже установлены, это местные жители Тимофей и Александр, им по 10 лет. По данному факту территориальным ОВД возбуждено административное делопроизводство по статье 6.1.1 «Побои». Учитывая, что хлопцы еще не достигли совершеннолетия, разумеется, в тюрьму их никто не отправит. Но это не значит, что они останутся безнаказанными, равно как и их родители. Подростков полиция поставит на учет в службу ПДН, а законных представителей накажут за ненадлежащее воспитание собственных детей».

Камышлов, Екатерина Норсеева

Камышлов. Другие новости 01.02.21

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