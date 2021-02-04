В Нижнем Тагиле подростки избили сверстницу, СК и прокуратура проводят проверку

В Нижнем Тагиле группа подростков избила девочку. Происходящее снимала на видео очевидица событий. На кадрах, попавших в интернет, видно, как компания из нескольких школьников окружила жертву и начала наносить удары. Сначала юноша пнул пострадавшую в живот, затем к нему присоединилась еще одна девушка и стала бить потерпевшую руками по лицу. При этом девушка никак не защищалась.

В СК России по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что проводится доследственная проверка. «В ходе проверки лицам, применявшим насилие в отношении пострадавшей, будет дана правовая оценка на предмет возможного наличия в их действиях признаков преступлений, предусмотренных ст.116 УК РФ «Побои» и ст.117 УК РФ «Истязание», – рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга и добавил, что в России полная уголовная ответственность наступает с 16 лет. Поэтому если обидчики достигли этого возраста, они могут быть привлечены по двум статьям.

В облпрокуратуре сообщили, что личности нападавших пока не установлены, ведомство проводит свою проверку.

Как сообщал «Новый День», на этой неделе в Камышлове 10-летние дети не поделили горку и избили 9-летнего мальчика, не пропустившего обидчиков. Территориальным ОВД возбуждено административное делопроизводство по статье 6.1.1 «Побои».

Нижний Тагил, Анна Темрук

Нижний Тагил. Другие новости 04.02.21

В суде по делу Владимира Васильева не удалось допросить врачей, отвозивших его с места ДТП в больницу. / В Екатеринбурге пройдет международный спортивный фестиваль. / «Единая Россия» укрепила большинство в гордуме Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»