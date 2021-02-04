Избивших девочку подростков в Тагиле нашли и отправили на беседу к начальнику полиции

Сотрудники полиции установили личности подростков, избивших девочку во дворе дома в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Установлено, что пострадавшая – 13-летняя семиклассница, ее обидчики – 14-летняя ученица школы № 41 и 15-летний подросток, который недавно переехал в Дзержинский район из Пригородного, где состоял на учете в ПДН. Об этом сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Как уже сообщал «Новый День», накануне в социальных сетях появился ролик, на котором видно, как группа подростков бьет девочку. Сначала юноша пнул пострадавшую в живот, затем к нему присоединилась еще одна девушка и стала бить потерпевшую руками по лицу. При этом последняя никак не защищалась. Еще несколько подростков стояли рядом и наблюдали. Прокуратура и СК начали проверку по этому факту.

Инспекторы ПДН изучили запись в интернете и нашли девочку и ее обидчиков с помощью директоров местных школ. Установлено, что между девушками произошел конфликт, и старшая пригласила младшую на разговор во дворе, где обычно собирается компания подростков. С собой она для поддержки привела 15-летнего приятеля, после чего и произошло нападение. Серьезных травм она, к счастью, не получила, но на щеке остался синяк.

Начальник городской полиции полковник Абдулкадыров лично побеседовал с обидчиками. После этого подростки принесли друг другу извинения. 14-летняя девочка и 15-летний парень будут находиться под контролем инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних, с ними организуют профилактическую работу.

Это не первый подобный случай в области за последние дни – как уже сообщал «Новый День», на этой неделе в Камышлове 10-летние дети не поделили горку и избили 9-летнего мальчика, не пропустившего обидчиков. Территориальным ОВД возбуждено административное делопроизводство по статье 6.1.1 «Побои».

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Нижний Тагил. Другие новости 04.02.21

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