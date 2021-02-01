Свердловское «Цифровое телевидение» подало иск о собственном банкротстве

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о банкротстве АО «Цифровое телевидение», которое принадлежит региональному правительству. В картотеке суда кредитор не уточняется, но весьма вероятно, что иск подало само убыточное предприятие. Несколько дней назад АО «ЦТ» подало уведомление о своем намерении обратиться в арбитражный суд с таким заявлением, сообщение опубликовано на «Федресурсе».

В числе кредиторов «Цифрового телевидения» – «Екатеринбург-2000» (оператор «Мотив»), ПАО «Ростелеком», Россвязь (федеральное агентство, находится в стадии ликвидации), АО «Телевизионная сеть», АО «Телевизионная сеть» (бывший ГУП, учреждено МУГИСО), «ФСК ЕЭС», «Центр информационных технологий» (провайдер, Краснотурьинск), аудиторская компания «Аудит-классик», ООО «Русские башни» (оператор инфраструктуры для размещения оборудования операторов связи) и УФНС по Кировскому району. Налоговая ранее уже требовала обанкротить компанию, иск рассматривался летом этого года. Суд в требовании отказал, сославшись на то, что у должника нет имущества, его не хватит даже на компенсацию расходов по процедуре банкротства, а других заявителей по иску, кроме налоговой, нет.

«Цифровое телевидение» создавалось для трансляции федеральных и областных каналов на территории области еще при Росселе. В 2006 году на госкомпанию из бюджета выделили 80 млн, потом добавили еще 100 млн и запланировали выделить 130 млн. Запуск откладывался, но все-таки состоялся. В 2015 году стало ясно, что проект умирает. На данный момент счета бывшего ГУПа заблокированы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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