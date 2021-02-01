«Единая Россия» пока не нашла замену умершему главе комитета заксо по бюджету

В свердловском региональном отделении партии «Единая Россия» пока не знают, кто сможет заменить умершего на прошлой неделе главу комитета законодательного собрания области по бюджету, налогам и финансам Владимира Терешкова.

Как рассказал «Новому Дню» источник в партии, мандат получит другой единоросс однозначно – но кто и когда, неизвестно. Юридически – умерший Владимир Терешков все еще является действующим депутатом, и от этого статуса его может освободить только постановление заксо. Ближайшее заседание назначено на 16 февраля.

В неофициальных беседах депутаты говорят, что из жизни ушел единственный в области специалист по бюджетному процессу, и заменить его почти невозможно. Пресс-служба минфина ранее заявила: «Владимир Андреевич был человеком невероятного профессионализма, глубочайших знаний, огромного жизненного опыта, вместившего работу как в исполнительной, так и в законодательной власти. Ежегодный, кропотливый труд над бюджетом был невозможен без его живого участия. Владимир Андреевич был одним из инициаторов согласительных процедур по бюджету с нашими муниципалитетами, он искренне переживал и делал все возможное, чтобы наши территории развивались и люди в них жили достойно. Он всегда чётко отстаивал свою позицию, был огромным авторитетом».

В областном избиркоме уточнили, что «Единая Россия» должна предложить заксобранию кандидата на вакантный мандат в течение 14 дней после решения заксо о прекращении полномочий Терешкова.

Как сообщал «Новый День», Владимир Терешков скончался рано утром 26 января на 74-м году жизни. Официально причина смерти не называется, но неофициально сообщают, что депутат переболел коронавирусом, а после этого пострадал из-за оторвавшегося тромба.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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