Председатель комитета заксо по бюджету Владимир Терешков скончался от коронавируса

На 74-м году жизни скончался один из самых опытных депутатов заксобрания, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Терешков.

Источник в заксо подтвердил «Новому Дню», что депутат болел коронавирусом, и вроде бы пошел на поправку, но сегодня утром состояние резко ухудшилось. «Возможно, тромб», – предположил один из его коллег.

Владимир Терешков руководил бюджетным комитетом заксо с 2004 года.

Как сообщал «Новый День», 2 июля 2020 года скончалась депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина. У нее были проблемы с сердцем, она находилась на лечении в ГКБ № 6, где тогда принимали пациентов с коронавирусом. Спикер думы Игорь Володин в беседе с «Новым Днем» опроверг информацию о том, что у Дерягиной был Covid-19, однако депутаты рассказывают, что она все же могла быть заражена.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.01.21

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