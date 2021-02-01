Для 15 участников незаконный митинг в Нижнем Тагиле закончился судом

По итогам воскресного несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального в Нижнем Тагиле в суд отправлено 15 гражданских дел.

Напомним, накануне во втором по величине города Свердловской области на не разрешенное властями мероприятие пришло несколько сотен человек. Участники называли цифру в 1000 или полторы тысячи, по мнению силовиков речь шла о паре сотнях. Тагильчане с плакатами и кричалками прошли от Театральной площади до мэрии, поводили хоровод.

По итогам мероприятий правоохранителями города было задержано несколько человек.

Как сообщили «Реальному Тагилу» в пресс-службе Ленинского районного суда из полиции поступило 15 материалов для рассмотрения в гражданских процессах.

14 правонарушений подпадают под часть 5-ю статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях – «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов».

Одно дело будет рассмотрено по ч. 1 статьи 19.3.Кодекса об административных правонарушениях РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», что влечет за собой наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Дела уже расписаны по судьям, процессы начались.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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