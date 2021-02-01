В Екатеринбурге предсказателем весны в День сурка станет белка

2 февраля во всем мире отмечается знаменитый американско-канадский праздник – День сурка. Праздник стал популярен после выхода на экраны одноименного фильма.

Считается, что в этот день по поведению животного можно предсказать погоду на весну. Если будет пасмурно, сурок не увидит своей тени и спокойно покинет нору – зима скоро закончится, весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору – зима продлится еще шесть недель.

В Екатеринбурге также отмечается этот день. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе зоопарка, мероприятие традиционно проходит каждый год. Хоть самих грызунов в зоопарке нет уже около 15 лет. Однако это не мешает узнать, какой же будет погода весной. «В роли предсказателей уже попробовали себя ежиха Пуговка, енотовидная собака, крысы, а в этом году честь предсказать погоду на весну выпала белке», – сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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