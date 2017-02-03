Еж Пых и енот Дзен предсказали позднюю весну в Екатеринбурге (ФОТО)

Публикации за 03.02.17

В Екатеринбургском зоопарке прошло традиционное предсказание погоды на весну. По прогнозу ежа Пыха, весна будет поздней, но солнечной. Енот Дзен также считает, что холода отступят не сразу.

Как писал NDNews.ru, вчера, непосредственно в День сурка, предсказание давал сурок Фил в одном из контактных зоопарков Екатеринбурга. Но животное долго металось из-за скопления людей и точно понять – какую же весну Фил предсказал – было сложно.

Сегодня традиционное гадание на погоду устроили в Екатеринбургском зоопарке. Только вместо известной ежихи Пуговки, которую отправили на заслуженный отдых, погоду предсказывали более молодой еж Пых и девочка-енот Дзен, – рассказали в пресс-службе зоопарка.

Для Пыха приготовили четыре таблички: «ранняя весна», «поздняя весна», «солнечно» и «пасмурно», а также две миски с его любимым лакомством. Сначала Пыху нужно было определить, будет ли весна ранняя или поздняя, что он без труда сделал, когда отправился к миске с табличкой «поздняя весна» и съел приготовленное ему лакомство. Затем таблички и миски поменяли местами, еж уверенно отправился к миске с табличкой «солнечно». Предсказав тем самым, что весна будет поздняя и солнечная. Енот Дзен сначала отказывалась вытаскивать из тазика с водой разноцветные мячи, символизирующие раннюю или позднюю весну. Но когда «инвентарь» заменили, Дзен включилась в игру. На этот раз в роли предметов выступили разноцветные камни на дне емкости с водой. Проявив к новым предметам больше внимания, Дзен прощупала камень, символизирующий позднюю весну. Таким образом, животные предсказали, что будет поздняя и солнечная весна.

Фото – пресс-службы Екатеринбургского зоопарка

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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