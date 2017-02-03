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Екатеринбург

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Публикации за 03.02.17

Еж Пых и енот Дзен предсказали позднюю весну в Екатеринбурге (ФОТО)

Еж Пых и енот Дзен предсказали позднюю весну в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке прошло традиционное предсказание погоды на весну. По прогнозу ежа Пыха, весна будет поздней, но солнечной. Енот Дзен также считает, что холода отступят не сразу.

Новый День: Еж Пых и енот Дзен предсказали позднюю весну в Екатеринбурге (ФОТО)

Как писал NDNews.ru, вчера, непосредственно в День сурка, в одном из контактных зоопарков Екатеринбурга. Но животное долго металось из-за скопления людей и точно понять – какую же весну Фил предсказал – было сложно.

Новый День: Еж Пых и енот Дзен предсказали позднюю весну в Екатеринбурге (ФОТО)

Сегодня традиционное гадание на погоду устроили в Екатеринбургском зоопарке. Только вместо известной ежихи Пуговки, которую отправили на заслуженный отдых, погоду предсказывали более молодой еж Пых и девочка-енот Дзен, – рассказали в пресс-службе зоопарка.

Новый День: Еж Пых и енот Дзен предсказали позднюю весну в Екатеринбурге (ФОТО)

Для Пыха приготовили четыре таблички: «ранняя весна», «поздняя весна», «солнечно» и «пасмурно», а также две миски с его любимым лакомством. Сначала Пыху нужно было определить, будет ли весна ранняя или поздняя, что он без труда сделал, когда отправился к миске с табличкой «поздняя весна» и съел приготовленное ему лакомство. Затем таблички и миски поменяли местами, еж уверенно отправился к миске с табличкой «солнечно». Предсказав тем самым, что весна будет поздняя и солнечная. Енот Дзен сначала отказывалась вытаскивать из тазика с водой разноцветные мячи, символизирующие раннюю или позднюю весну. Но когда «инвентарь» заменили, Дзен включилась в игру. На этот раз в роли предметов выступили разноцветные камни на дне емкости с водой. Проявив к новым предметам больше внимания, Дзен прощупала камень, символизирующий позднюю весну. Таким образом, животные предсказали, что будет поздняя и солнечная весна.

Фото – пресс-службы Екатеринбургского зоопарка

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.02.17

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