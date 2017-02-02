Сурок Фил сделал прогноз погоды на ближайшие месяцы (ВИДЕО)

Публикации за 02.02.17

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Сурок Фил екатеринбургского контактного зоопарка сделал предсказание о погоде на ближайшие месяцы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, мероприятие, связанное с выходом сурка из спячки и его прогнозом погоды, проходило в соответствии со всеми канонами, описанными в фильме «День сурка» с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэл в главных ролях. Сурку Филу в екатеринбургской версии предоставили на выбор два блюда с фруктами, каждое из которых изображало теплую весну или долгую зиму. То есть сурку давалась возможность предсказать погоду на ближайшие месяцы – будет ли наступление весны ранним, либо зима будет длиться на Урале еще почти два месяца. Сурок довольно долго выжидал, а потом сделал свой выбор.

Напомним, День сурка – это традиционный праздник для США и Канады. Его отмечают ежегодно 2 февраля. Согласно обычаю, в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору – значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору – будет ещё шесть недель зимы.

Какой будет зима на Урале по прогнозу екатеринбургского сурка – смотрите на видео.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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