Грабителя, убившего посетителя при нападении на банк, не отправят в тюрьму

Жителя Екатеринбурга, совершившего налет на банк осенью 2019 года и застрелившего посетителя учреждения, освободили от уголовной ответственности.

«К нему применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации. До перемещения Виталия Дикушина в медицинское учреждение в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили «Новому Дню» в областном суде.

Напомним, в октябре позапрошлого года Виталий Дикушин ворвался отделение банка «Открытие» в Екатеринбурге, при себе у него был двуствольный обрез и муляж бомбы. Налетчик потребовал у администратора деньги, выстрелив при этом, по данным силовых ведомств, в потолок. Посетители банка пытались обезвредить преступника, в одного из них Дикушин выпустил пулю, от чего мужчина скончался.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 01.02.21

В Екатеринбурге предсказателем весны в День сурка станет белка. / Адвокат: полиция ходит по квартирам участников акций протеста в Екатеринбурге и вручает протоколы. / Похитившие мужчину ради 20 тысяч рублей пойдут под суд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»