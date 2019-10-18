Грабитель банка был пьян. Подробности разбойного нападения на «Открытие» от СК (ФОТО)

В следственном отделе по Кировскому району Екатеринбурга СКР возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на банк «Открытие», в ходе которого грабитель застрелил человека.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем» и ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой». Нападавшему, Виталию Дикушину, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Происшествие случилось сегодня около 11 часов 50 минут в офисе банка «Открытие» на Малышева, 128. В помещение ворвался мужчина в маске с двуствольным обрезом. В это время в зале находились шесть человек – посетители и работники банка, в том числе администратор. По предварительным данным, нападавший был в состоянии опьянения, сообщили в СК. Грабитель потребовал у администратора деньги, при этом выстрелил в потолок, а затем – в одного из посетителей, отчего пострадавший погиб на месте.

Отметим, что полиция и банк несколько иначе описывают случившееся. По их версии, нападавший выстрелил в камеру наблюдения, чтобы остаться неопознанным. После этого посетители банка попытались обезвредить грабителя, завязалась драка, во время которой был смертельно ранен один из боровшихся клиентов. Полицейские задержали Дикушина на месте происшествия.

В настоящее время с задержанным работают следователи СК. С места происшествия изъяты, в том числе, обрез ружья и маска, в которой был нападавший. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Кроме того, следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации

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