Налетчика на банк «Открытие», застрелившего посетителя, отправили в СИЗО

Накануне, 20 октября, в Кировском районном суде Екатеринбурга была избрана мера пресечения Виталию Дикушину, который обвиняется в разбое и убийстве. Мужчину, который в пятницу совершил налет на отделение банка «Открытие» в Екатеринбурге, отправили на время следствия в СИЗО. В пресс-службе областного суда уточнили, что под стражей он пробудет до 18 декабря 2019 года включительно.

Напомним, в пятницу в отделение банка на улице Малышева, 128, ворвался мужчина в маске, вооруженный двуствольным обрезом и муляжом бомбы. В зале в тот момент были шесть человек – посетители и работники банка. Грабитель потребовал у администратора деньги, выстрелив в камеру или в потолок (информация от разных ведомств разнится). Посетители решили оказать ему сопротивление, в пылу борьбы один них получил пулю. В «Открытии» пообещали оказать материальную помощь семье погибшего.

Мужчине было чуть больше 50 лет. Он занимался строительными работами, постоянного трудоустройства не имел. В прежние годы у него были проблемы с законом, но соседи характеризуют его как хорошего семьянина.

Екатеринбург, Елена Сычева

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