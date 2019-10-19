Семья мужчины, убитого при попытке ограбления банка, уехала из Екатеринбурга

Семья мужчины, который погиб вчера, пытаясь оказать сопротивление вооруженному грабителю банка, уехала в одну из деревень Свердловской области – его малую родину. Его похоронят там.

Как рассказали РИА «Новый День» соседи семьи погибшего, ему было чуть больше 50 лет. Он занимался строительными работами, но постоянного трудоустройства не имел. В прежние годы у него были проблемы с законом, но соседи характеризуют его как хорошего семьянина. Он женился на женщине с двумя детьми, старшему из которых сейчас около 25 лет, и усыновил их, общая дочь супругов еще школьница. Соседи очень сочувствуют семье и поражены случившимся.

Напомним, в пятницу, 18 октября, на офис банка «Открытие» на Малышева, 128 было совершено нападение. В помещение ворвался пьяный мужчина в маске с двуствольным обрезом. В это время в зале находились шесть человек – посетители и работники банка, в том числе администратор. Грабитель потребовал у администратора деньги, при этом выстрелил в потолок. Оказать ему сопротивление решился только один человек, погибший на месте происшествия. Как уже сообщал «Новый День», банк «Открытие» выпустил официальное заявление, в котором обещал оказать материальную помощь семье погибшего.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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