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Четверг, 19 ноября 2020, 14:24 мск

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Грабителя банка, убившего очевидца, будут лечить: о своих планах он рассказывал заранее

Орудие преступления. Фото СУ СКР по Свердловской области

Завершено расследование уголовного дела об ограблении банка в Екатеринбурге. Обвиняемый – 38-летний уроженец Ростовской области, который с октября 2018 года рассказывал своим знакомым, что собирается ограбить банк.

Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Свердловской области, преступные планы у мужчины появились, когда он жил с женой и ребенком в Краснодарском крае. Его слова никто не принял всерьез. Мужчина стал много пить, замкнулся в себе, а потом бросил семью и уехал в неизвестном направлении. Осенью 2019 года, находясь в Тюмени, злоумышленник незаконно купил обрез ружья и боеприпасы. Вооружившись, он приехал в Екатеринбург, поселился в гостинице и стал присматривать подходящий банк. Его выбор пал на офис банка «Открытие» на Малышева, 128.

Как уже писал «Новый День», 18 октября около 11 часов 50 минут в офис банка ворвался мужчина в маске с двуствольным обрезом. В это время в зале находились шесть человек – посетители и работники банка, в том числе администратор. Преступник был пьян – перед походом «на дело» выпил для храбрости. Грабитель потребовал у администратора деньги, при этом выстрелил в потолок, а затем – в одного из посетителей, который пытался его задержать. Последний погиб на месте.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что налетчик страдает тяжёлым хроническим психическим расстройством и не осознавал общественной опасности своих действий. По итогам расследования дело направили в Свердловский областной суд для решения вопроса об отправке мужчины на принудительное лечение.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что после смертельного выстрела в одного посетителя банка нападавшего задержали остальные и передали прибывшим в эпицентр событий охранникам, а те, в свою очередь, – подоспевшим полицейским.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.11.20

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