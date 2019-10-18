В Екатеринбурге погиб человек при попытке ограбления банка «Открытие»

В Екатеринбурге произошло нападение на офис банка «Открытие», который находится на Малышева, 128. В помещение ворвался неизвестный с двуствольным обрезом и потребовал у сотрудников банка деньги. Один из посетителей попытался оказать сопротивление и погиб. Полицейские задержали грабителя на месте происшествия.

О подробностях налета на банк рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: «Чтобы остаться неопознанным и избежать ответственности, грабитель открыл стрельбу по видеокамере, установленной в служебном помещении. Один из посетителей предпринял попытку задержать нападавшего, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить смелого мужчину. Однако остаться безнаказанным любителю чужих денег не удалось».

По данным телеграм-канала Baza, грабителя зовут Виталий Дикушин. Он был с чулком на голове, в руках держал ружье и пакет с предметом, похожим на гранату. Он выстрелил в стену и видеокамеру и начал требовать деньги. В этот момент в зале находились шесть человек, они попытались скрутить нападавшего. Во время борьбы Дикушин выстрелил в посетителя, тот скончался на месте.

В пресс-службе банка «Открытие» пообещали прокомментировать случившееся позднее.

Екатеринбург, Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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